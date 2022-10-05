Хендерсон: мы должны дать Тренту возможность играть у чужих ворот

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон прокомментировал победу над «Рейнджерс» в 3-м туре Лиге чемпионов со счётом 2:0.
«Мы показали хорошее выступление, мы немного изменили схему в игре. Мы интенсивно прессинговали и должны быть довольны выступлением.
Мы должны дать Тренту возможность, чтобы он вовремя выходил вперёд и показывал то, что он может создавать у чужих ворот, но сегодня он хорошо отрабатывал в обороне», — цитирует игрока пресс-служба клуба.
«Ливерпуль» занимает второе место в турнирной таблице группы А после трёх матчей, набрав шесть очков. «Рейнджерс» замыкает таблицу, не набрав баллов за три встречи.
В следующей игре Лиги чемпионов команды снова встретятся между собой. Матч состоится в среду, 12 октября, на стадионе «Айброкс» в Глазго.
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