Хендерсон: мы должны дать Тренту возможность играть у чужих ворот

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон прокомментировал победу над «Рейнджерс» в 3-м туре Лиге чемпионов со счётом 2:0.

«Мы показали хорошее выступление, мы немного изменили схему в игре. Мы интенсивно прессинговали и должны быть довольны выступлением.



Мы должны дать Тренту возможность, чтобы он вовремя выходил вперёд и показывал то, что он может создавать у чужих ворот, но сегодня он хорошо отрабатывал в обороне», — цитирует игрока пресс-служба клуба.

«Ливерпуль» занимает второе место в турнирной таблице группы А после трёх матчей, набрав шесть очков. «Рейнджерс» замыкает таблицу, не набрав баллов за три встречи.



В следующей игре Лиги чемпионов команды снова встретятся между собой. Матч состоится в среду, 12 октября, на стадионе «Айброкс» в Глазго.