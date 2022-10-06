Хазенхюттль: Холанд — выдающийся футболист, который выступает за отличную команду

Главный тренер «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль, комментируя предстоящий матч 10-го тура АПЛ с «Манчестер Сити», поделился мнением о форварде соперника Эрлинге Холанде.
«Будем ли думать, как остановить Холанда? Я не думаю, что правильно сводить всю игру «Манчестер Сити» к Холанду. У них много и других игроков, о которых также надо думать. Невозможно победить, если попытаться выключить из игры только Холанда.
Удивлён ли я высокой результативностью Холанда? Нет, не особо. Он забивал много мячей в каждом клубе. И он сейчас выступает за лучший клуб в своей карьере. Так почему же ему не забивать много здесь? Холанд — выдающийся игрок, который выступает за великолепную команду. Его появление в АПЛ очень полезно», — сказал Хазенхюттль на пресс-конференции.
24 года в одном клубе — и не надоело! Главные футболисты-однолюбы в АПЛ
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