Хазенхюттль: Холанд — выдающийся футболист, который выступает за отличную команду

Главный тренер «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль, комментируя предстоящий матч 10-го тура АПЛ с «Манчестер Сити», поделился мнением о форварде соперника Эрлинге Холанде.



«Будем ли думать, как остановить Холанда? Я не думаю, что правильно сводить всю игру «Манчестер Сити» к Холанду. У них много и других игроков, о которых также надо думать. Невозможно победить, если попытаться выключить из игры только Холанда.



Удивлён ли я высокой результативностью Холанда? Нет, не особо. Он забивал много мячей в каждом клубе. И он сейчас выступает за лучший клуб в своей карьере. Так почему же ему не забивать много здесь? Холанд — выдающийся игрок, который выступает за великолепную команду. Его появление в АПЛ очень полезно», — сказал Хазенхюттль на пресс-конференции.

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