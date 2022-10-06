Азмун получил травму и рискует пропустить чемпионат мира

Нападающий «Байера» Сердар Азмун, ранее выступавший за «Зенит», получил мышечную травму и выбыл на шесть-семь недель. Об этом сообщает пресс-служба леверкузенского клуба.
Иранский форвард повредил мышцу икры на правой ноге во вторник на разминке перед матчем 3-го тура Лиги чемпионов с «Порту», который завершился со счётом 2:0 в пользу «драконов». Из-за проблем со здоровьем Сердар может пропустить чемпионат мира в Катаре, где примет участие сборная Ирана, за которую футболист выступает.
Ранее игрок поддержал антиправительственные протесты у себя на родине. Общественные волнения в Иране возникли после смерти 22-летней девушки, которую арестовали за «неправильное ношение хиджаба». Иранские СМИ сообщали, что спустя два часа после ареста девушка была доставлена в больницу с множественными следами избиений и пыток.
Позже девушка скончалась, а местная полиция до сих пор отрицает факт физического насилия. Азмун высказывался в поддержку протестов, организованных иранскими женщинами.
- 6 октября 2022
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