Азмун получил травму и рискует пропустить чемпионат мира

Нападающий «Байера» Сердар Азмун, ранее выступавший за «Зенит», получил мышечную травму и выбыл на шесть-семь недель. Об этом сообщает пресс-служба леверкузенского клуба.

Иранский форвард повредил мышцу икры на правой ноге во вторник на разминке перед матчем 3-го тура Лиги чемпионов с «Порту», который завершился со счётом 2:0 в пользу «драконов». Из-за проблем со здоровьем Сердар может пропустить чемпионат мира в Катаре, где примет участие сборная Ирана, за которую футболист выступает.

Ранее игрок поддержал антиправительственные протесты у себя на родине. Общественные волнения в Иране возникли после смерти 22-летней девушки, которую арестовали за «неправильное ношение хиджаба». Иранские СМИ сообщали, что спустя два часа после ареста девушка была доставлена в больницу с множественными следами избиений и пыток.

Позже девушка скончалась, а местная полиция до сих пор отрицает факт физического насилия. Азмун высказывался в поддержку протестов, организованных иранскими женщинами.