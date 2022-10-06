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Шестерым лицам предъявили обвинения по делу о давке в Индонезии со 174 погибшими

Шестерым лицам предъявили обвинения по делу о давке в Индонезии со 174 погибшими
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Полиция Индонезии сообщила, что шестерым людям предъявлены обвинения по делу о страшной давке на стадионе, в результате которой погибли 174 человека. Обвинения предъявлены трём сотрудникам полиции и трём гражданским лицам.

Шеф полиции сообщил, что на скамье подсудимых окажется глава профессиональной лиги Индонезии. По словам представителя полиции, у стадиона был сертификат соответствия требованиям, хотя на деле он не соответствовал необходимым критериям.

После матча чемпионата Индонезии «Арема» — «Персебая» (2:3) фанаты вырвались на газон – между ними и полицией произошла стычка. Разъярённые болельщики начали бросать в силовиков различные предметы, на что те применили в ответ дубинки и гранаты со слезоточивым газом. Методы правоохранительных органов вызвали в толпе панику. Болельщики начали разбегаться и создали давку, в результате которой погибло много людей.

«Многие жизни потрачены впустую». Подробности страшной давки на стадионе в Индонезии «Многие жизни потрачены впустую». Подробности страшной давки на стадионе в Индонезии
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