Шестерым лицам предъявили обвинения по делу о давке в Индонезии со 174 погибшими

Полиция Индонезии сообщила, что шестерым людям предъявлены обвинения по делу о страшной давке на стадионе, в результате которой погибли 174 человека. Обвинения предъявлены трём сотрудникам полиции и трём гражданским лицам.
Шеф полиции сообщил, что на скамье подсудимых окажется глава профессиональной лиги Индонезии. По словам представителя полиции, у стадиона был сертификат соответствия требованиям, хотя на деле он не соответствовал необходимым критериям.
После матча чемпионата Индонезии «Арема» — «Персебая» (2:3) фанаты вырвались на газон – между ними и полицией произошла стычка. Разъярённые болельщики начали бросать в силовиков различные предметы, на что те применили в ответ дубинки и гранаты со слезоточивым газом. Методы правоохранительных органов вызвали в толпе панику. Болельщики начали разбегаться и создали давку, в результате которой погибло много людей.
- 6 октября 2022
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