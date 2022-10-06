«МЮ» пропустил гол от «Омонии», для кипрской команды это первый удар в створ

Сегодня, 6 октября, проходит матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором кипрский клуб «Омония» принимает «Манчестер Юнайтед». Встреча проходит в Лимасоле на стадионе «Цирион». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 19:45 мск.

Несмотря на доминацию гостей, первыми гол забили хозяева встречи первым же ударом по воротам. На 34-й минуте иранский форвард «Омонии» Карим Ансарифард уверенно реализовал голевой момент после передачи бразильского нападающего Бруно.

После двух туров «Манчестер Юнайтед» расположился на второй строчке группы Е, набрав три очка. Столько же у «Шерифа», который находится чуть ниже. Соперник «красных дьяволов» в сегодняшнем матче, «Омония», очков набрать не сумел и замыкает таблицу. Возглавляет квартет «Реал Сосьедад» — у испанской команды шесть очков.

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