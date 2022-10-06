«Это горькая правда». Чемпион Олимпиады Кузнецов — о проблемах с мигрантами в Швеции

Чемпион Олимпийских игр 1988 года бывший советский футболист Евгений Кузнецов, проживающий в Швеции, рассказал о проблемах с мигрантами.



«Мигрантов селят в одном районе, чтобы как-то контролировать. В результате уровень преступности там резко возрастает. И прежде всего среди подростков. Их же нельзя судить до 18 лет, вот и безобразничают. А полиция стонет: «Денет нет».



Это горькая правда. И бюрократия, представьте себе, тоже есть. Без связей ничего не сделаешь, как бы демократично всё внешне ни выглядело», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.



Полностью интервью с Кузнецовым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.