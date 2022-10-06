Киевское «Динамо» на выезде уступило «Ренну» в Лиге Европы

Сегодня, 6 октября, состоялся матч 3-го тура Лиги Европы между французским «Ренном» и киевским «Динамо». Команды играли на стадионе «Роазон Парк» в Ренне. Противостояние завершилось со счётом 2:1 в пользу хозяев.
На 23-й минуте счёт открыл Мартен Терье после паса Амина Гуири. Спустя 10 минут Виктор Цыганков восстановил равенство на табло, однако на 89-й минуте Дезире Дуэ вывел французский клуб вперёд, установив итоговый счёт — 2:1.
В 1-м туре текущего сезона в рамках Лиги Европы украинская команда потерпела поражение в игре с «Фенербахче» со счётом 1:2, а во второй игре украинцы уступили кипрскому клубу «АЕК Ларнака» со счётом 0:1. После двух туров турецкий клуб возглавляет турнирную таблицу группы B с четырьмя очками. У «Ренна» столько же очков, у «Ларнаки» – три. Киевское «Динамо» с нулём очков после двух поражений на старте замыкает турнирную таблицу квартета B.
«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния.
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