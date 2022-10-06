Гол Батшуайи помог «Фенербахче» обыграть АЕК из Ларнаки

Сегодня, 6 октября, состоялся матч 3-го тура Лиги Европы между «Фенербахче» и кипрским клубом АЕК (Ларнака). Команды играли на стадионе «Улкер — Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле. Противостояние завершилось со счётом 2:0 в пользу хозяев.

На 26-й минуте счёт открыл бельгийский нападающий турецкого клуба Миши Батшуайи-Атунга после передачи Диего Росси. На 80-й минуте защитник кипрского клуба Рафаил Мамас отправил мяч в свои ворота.

В 1-м туре текущего сезона в рамках Лиги Европы турецкая команда обыграла киевское «Динамо» со счётом 2:1, а во второй игре турки сыграли вничью с «Ренном» со счётом 2:2. После трёх туров турецкий клуб возглавляет турнирную таблицу группы B с семью очками. У «Ренна» столько же очков, у «Ларнаки» – три. Киевское «Динамо» с нулём очков замыкает турнирную таблицу квартета B.