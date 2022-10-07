«Недопустимо для профессионала». Луческу – о замене защитника после результативной ошибки

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу высказался о замене центрального защитника Дениса Попова в компенсированное время матча Лиги Европы с «Ренном» (1:2).



«Была ли замена Дениса Попова воспитательным моментом? Да. Попов допустил ошибки, которые недопустимы для профессионального игрока. Он трижды пытался делать передачи на Сидорчука, накрываемого оппонентом. В этих моментах мы теряли мяч, и «Ренн» получал возможности для очень опасных контратак. Можно сделать диагональ с центра поля на фланг, но диагональ с фланга в центр может привести к перехвату мяча соперником и голевого момента», – приводит слова Луческу официальный сайт «Динамо».



На 89-й минуте при счёте 1:1 защитник киевлян Денис Попов под прессингом на фланге вместо длинной передачи принял решение сыграть коротко на ближнего партнёра по команде, в результате чего Дезире Дуэ перехватил мяч, вошёл в штрафную и забил победный для «Ренна» гол. Луческу заменил Попова на 90+2-й минуте. Для «Динамо» это поражение стало третьим в трёх матчах группы B.

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