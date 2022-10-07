Мирча Луческу вышел на второе место по количеству матчей в еврокубках

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу провёл 250-й матч в еврокубках, сообщает Setanta в своём телеграм-канале.

По данным источника, румынский специалист вышел на второе место по этому показателю, сравнявшись с Арсеном Венгером. Лидером по количеству игр в еврокубках является Алекс Фергюсон, на счету которого 269 матчей.

Третье место занимает наставник «Реала» Карло Анчелотти, на счету которого 230 матчей.

Напомним, в своём последнем матче «Динамо» под руководством Луческу проиграло «Ренну» со счётом 1:2 в третьем туре группового этапа Лиги Европы. Это поражение стало третьим подряд для украинского клуба в Лиге Европы. Команда занимает последнее место в турнирной таблице.

В следующем туре «Динамо» вновь сыграет с «Ренном». Матч состоится 13 октября.