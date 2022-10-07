Костариканский хавбек «Оренбурга» рассказал о своей адаптации в команде

24-летний костариканский полузащитник «Оренбурга» Джимми Марин рассказал о своей адаптации в новой команде.
«Мне лично было очень легко адаптироваться, потому что вокруг много товарищей, которые говорят на испанском. К тому же мои одноклубники, сотрудники клуба мне очень помогали в эти три месяца. Я мог к ним обратиться по любому вопросу. Общение между собой на одном языке очень помогает. Язык – единственное, о чём я переживал перед приездом. Я не знал, что здесь столько игроков из Латинской Америки. Слава богу, что так всё сложилось.
У профессора (Марцела Лички. – Прим. «Чемпионата») прекрасный испанский. Благодаря тому, что он работал некоторое время в Испании, он освоил язык. Это нам очень помогает, он постоянно говорит с нами на испанском», — приводит слова Марина Metaratings.
Напомним, Марин пополнил «Оренбург» в июле этого года, перейдя из костариканского «Депортиво Саприсса» за € 490 тыс. В 10 матчах за новый клуб он забил три мяча и отдал одну результативную передачу.
- 7 октября 2022
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