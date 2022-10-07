Игрок «Оренбурга» Марин: когда я был маленький, знал Аршавина — он выступал в АПЛ

Костариканский полузащитник «Оренбурга» Химми Марин рассказал, что он знал о футболе в России до переезда в Российскую Премьер-Лигу.



«Футбол – самый популярный вид спорта в Коста-Рике. Огромное количество болельщиков, люди реально наслаждаются футболом. Днями и ночами разговор только об этом. Когда дело касается каких-то местных «класико», то люди собираются на стадионах. Футбол здесь любят настолько, что если у игроков что-то не получается, то их критикуют очень сильно, пишут всякие комментарии. Поэтому нужно прикладывать усилия в каждом матче.



Ха-ха, большинство знают, что в России есть футбол. Всё-таки российские клубы выступали в международных турнирах: Лига чемпионов, Лига Европы.



Не так много российских футболистов играло за границей. Когда я был маленький, в АПЛ выступал Аршавин. Вот его я знал. Знал, что он приехал из России», – приводит слова Марина Metaratings.