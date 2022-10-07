Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Урал — Химки. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Оренбурга» Марин: когда я был маленький, знал Аршавина — он выступал в АПЛ

Игрок «Оренбурга» Марин: когда я был маленький, знал Аршавина — он выступал в АПЛ
Комментарии

Костариканский полузащитник «Оренбурга» Химми Марин рассказал, что он знал о футболе в России до переезда в Российскую Премьер-Лигу.

«Футбол – самый популярный вид спорта в Коста-Рике. Огромное количество болельщиков, люди реально наслаждаются футболом. Днями и ночами разговор только об этом. Когда дело касается каких-то местных «класико», то люди собираются на стадионах. Футбол здесь любят настолько, что если у игроков что-то не получается, то их критикуют очень сильно, пишут всякие комментарии. Поэтому нужно прикладывать усилия в каждом матче.

Ха-ха, большинство знают, что в России есть футбол. Всё-таки российские клубы выступали в международных турнирах: Лига чемпионов, Лига Европы.

Не так много российских футболистов играло за границей. Когда я был маленький, в АПЛ выступал Аршавин. Вот его я знал. Знал, что он приехал из России», – приводит слова Марина Metaratings.

Новость по теме
Химми Марин: пытаюсь проявлять себя, чтобы заслужить внимание «Зенита» и других топов РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022