Игрок «Оренбурга» Марин: когда я был маленький, знал Аршавина — он выступал в АПЛ

Костариканский полузащитник «Оренбурга» Химми Марин рассказал, что он знал о футболе в России до переезда в Российскую Премьер-Лигу.
«Футбол – самый популярный вид спорта в Коста-Рике. Огромное количество болельщиков, люди реально наслаждаются футболом. Днями и ночами разговор только об этом. Когда дело касается каких-то местных «класико», то люди собираются на стадионах. Футбол здесь любят настолько, что если у игроков что-то не получается, то их критикуют очень сильно, пишут всякие комментарии. Поэтому нужно прикладывать усилия в каждом матче.
Ха-ха, большинство знают, что в России есть футбол. Всё-таки российские клубы выступали в международных турнирах: Лига чемпионов, Лига Европы.
Не так много российских футболистов играло за границей. Когда я был маленький, в АПЛ выступал Аршавин. Вот его я знал. Знал, что он приехал из России», – приводит слова Марина Metaratings.
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