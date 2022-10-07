Рашфорд стал игроком недели в Лиге Европы
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд признан лучшим игроком недели в Лиге Европы. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА. На приз также претендовал футболист «Монако» Виссам Бен-Йеддер.
Форвард «Красных дьяволов» оформил дубль и отдал голевой пас в матче 3-го тура группового этапа с «Омонией», который завершился со счётом 3:2 в пользу английского клуба.
На 34-й минуте форвард «Омонии» Карим Ансарифард реализовал голевой момент. На 53-й минуте нападающий Маркус Рашфорд сумел сравнять счёт. Через десять минут Антони Марсьяль, вышедший на замену, вывел гостей вперёд, голевая передача на счету Рашфорда. На 84-й минуте англичанин сумел оформить дубль и укрепить преимущество своей команды, ассистировал ему португалец Криштиану Роналду.
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