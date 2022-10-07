Экс-игрок и тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик может возглавить «Мидлсбро»

«Мидлсбро» намерен обсудить с английским специалистом Майклом Кэрриком возможное назначение на пост главного тренера команды. Об этом сообщает BBC.

41-летний Кэррик выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2006 по 2018 год. Затем, до 2021 года он был помощником главного тренера манкунианцев при Жозе Моуринью и Уле-Гуннере Сульшере. После увольнения норвежца Кэррик стал временно исполняющим обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед»: под его руководством команда одержала две победы в трёх матчах и один раз сыграла вничью. 3 декабря Кэррик покинул команду и с тех пор находится без работы.

«Мидлсбро» в 12 матчах Чемпиошипа набрал 13 очков и занимает в турнирной таблице 18-е место.

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