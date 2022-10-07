Чалов стал лучшим игроком ЦСКА в сентябре

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов стал лучшим игроком московского клуба в сентябре. Об этом сообщает пресс-служба красно-синих. Футболиста выбрали болельщики.
За форварда проголосовали около 15 тыс. фанатов. Второе и третье места в рейтинге заняли Игорь Дивеев и Мойзес. В сентябре Чалов отметился одним забитым голом в матче 9-го тура чемпионата России с «Краснодаром». Всего в текущем сезоне игрок провёл на поле 11 матчей, в которых забил семь голов и отдал одну голевую передачу.
После 11 туров в Российской Премьер-Лиге лидирует «Зенит» с 29 очками. Московский ЦСКА располагается на второй строчке чемпионата. «Ростов» занимает третье место с 22 очками. На четвёртой позиции — «Спартак», у которого также 22 очка. Сине-бело-голубые — действующие чемпионы.
- 7 октября 2022
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