Чалов стал лучшим игроком ЦСКА в сентябре

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов стал лучшим игроком московского клуба в сентябре. Об этом сообщает пресс-служба красно-синих. Футболиста выбрали болельщики.

За форварда проголосовали около 15 тыс. фанатов. Второе и третье места в рейтинге заняли Игорь Дивеев и Мойзес. В сентябре Чалов отметился одним забитым голом в матче 9-го тура чемпионата России с «Краснодаром». Всего в текущем сезоне игрок провёл на поле 11 матчей, в которых забил семь голов и отдал одну голевую передачу.

После 11 туров в Российской Премьер-Лиге лидирует «Зенит» с 29 очками. Московский ЦСКА располагается на второй строчке чемпионата. «Ростов» занимает третье место с 22 очками. На четвёртой позиции — «Спартак», у которого также 22 очка. Сине-бело-голубые — действующие чемпионы.