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Эксперт ответил на вопрос о возможном конфликте Дзюбы с главным тренером «Аданы» Монтеллой

Эксперт ответил на вопрос о возможном конфликте Дзюбы с главным тренером «Аданы» Монтеллой
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Российский комментатор и эксперт по турецкому футболу Эльвин Керимов рассказал о возможном конфликте нападающего Артёма Дзюбы с главным тренером «Аданы Демирспор» Винченцо Монтеллой. Форвард не выходит в стартовом составе турецкого клуба уже 5 матчей подряд.

«Возможен ли конфликт Дзюбы с Монтеллой? Скорее нет, чем да. Я ничего такого не замечал. У Монтеллы был конфликт с Балотелли… У тренера бывало такое раньше и с другими игроками, но в ситуации с Артёмом не видел никакого подтверждения, кроме слуха в турецких СМИ. Всё возможно. Однако пока, как мне кажется, это не более, чем слух», — сказал Керимов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.

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