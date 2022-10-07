Тен Хаг объяснил, почему Ван де Бек не попадает в состав «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о ситуации с полузащитником Донни ван де Беком, которому не удаётся пробиться в основной состав команды.
«У него была мышечная травма, и на восстановление после неё обычно уходит пара недель. Сейчас он вернулся на тренировочное поле, он делает свою работу, но по-прежнему занимается индивидуально, не возвращается к командным тренировкам. Мы должны дождаться этого момента.
Он должен набрать форму. Очевидно, что это его недостаток. Он находится здесь уже два с половиной года. У него была предсезонная подготовка, которая прошла вполне нормально, и он ещё получит свои шансы.
Когда он вышел на замену в матче с «Брайтоном», то действовал очень хорошо — но он должен быть в форме. Если игрок не готов, он не может попасть в стартовый состав, так что теперь ему нужно быть в хорошей форме и бороться за место в команде», — сказал тен Хаг на пресс-конференции.
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