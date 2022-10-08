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Криштиану Роналду разозлил фанатов «Манчестер Юнайтед» промахом с 7 метров

Криштиану Роналду разозлил фанатов «Манчестер Юнайтед» промахом с 7 метров
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в матче 3-го тура Лиги Европы с кипрской «Омонией» нанёс неточный удар, находясь в выгодной позиции. Португалец находился примерно в 7 метрах от ворот соперника.

Фанаты «Красных дьяволов» негативно отреагировали на промах форварда в социальных сетях.

«Раньше я защищал Роналду, но после этого… Боюсь, что с ним покончено», — написал один из болельщиков.

«Грустно видеть эту версию Криштиану», — отметил другой пользователь.

«Как он мог не забить? Это немыслимо», — заявил третий фанат.

«С ним всё ясно», — заключил ещё один зритель.

На 34-й минуте форвард «Омонии» Карим Ансарифард реализовал голевой момент. На 53-й минуте нападающий Маркус Рашфорд сумел сравнять счёт. Через десять минут Антони Марсьяль после выхода на замену вывел гостей вперёд, голевая передача на счету Рашфорда. На 84-й минуте англичанин сумел оформить дубль и укрепить преимущество своей команды, ассистировал ему португалец Криштиану Роналду.

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