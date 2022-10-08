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Хаби Алонсо рассказал, в какой футбол будет играть «Байер» под его руководством

Хаби Алонсо рассказал, в какой футбол будет играть «Байер» под его руководством
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Новый главный тренер «Байера» Хаби Алонсо рассказал, в какой футбол будет играть команда после его прихода.

«Мы намерены играть в современный футбол. Это значит, что интенсивность должна быть с мячом и без мяча. Клуб должен быть более активным, чем пассивным, и с сильным менталитетом. Футболисты должны знать, как мы хотим играть», — цитирует Алонсо AS.

Напомним, бывший футболист «Ливерпуля», «Реала» и «Баварии» Хаби Алонсо был назначен на пост главного тренера леверкузенского «Байера». На этой должности он заменит швейцарского специалиста Херардо Сеоане, подписав контракт до лета 2024 года. В немецкой Бундеслиге клуб набрал после восьми игр пять очков и расположился на 18-м месте, в зоне вылета.

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