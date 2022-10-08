Хаби Алонсо рассказал, в какой футбол будет играть «Байер» под его руководством
Поделиться
Новый главный тренер «Байера» Хаби Алонсо рассказал, в какой футбол будет играть команда после его прихода.
«Мы намерены играть в современный футбол. Это значит, что интенсивность должна быть с мячом и без мяча. Клуб должен быть более активным, чем пассивным, и с сильным менталитетом. Футболисты должны знать, как мы хотим играть», — цитирует Алонсо AS.
Напомним, бывший футболист «Ливерпуля», «Реала» и «Баварии» Хаби Алонсо был назначен на пост главного тренера леверкузенского «Байера». На этой должности он заменит швейцарского специалиста Херардо Сеоане, подписав контракт до лета 2024 года. В немецкой Бундеслиге клуб набрал после восьми игр пять очков и расположился на 18-м месте, в зоне вылета.
Комментарии
- 8 октября 2022
-
16:16
-
16:00
-
15:58
-
15:55
-
15:17
-
15:12
-
15:04
-
15:00
-
14:39
-
14:29
-
14:15
-
13:56
-
13:53
-
13:38
-
13:30
-
13:28
-
13:07
-
12:47
-
12:45
-
12:40
-
12:36
-
12:36
-
12:12
-
12:10
-
11:41
-
11:36
-
11:23
-
11:15
-
11:10
-
11:00
-
10:40
-
10:35
-
10:25
-
10:12
-
10:04
Партнерский контент