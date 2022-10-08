Хаби Алонсо рассказал, в какой футбол будет играть «Байер» под его руководством

Новый главный тренер «Байера» Хаби Алонсо рассказал, в какой футбол будет играть команда после его прихода.



«Мы намерены играть в современный футбол. Это значит, что интенсивность должна быть с мячом и без мяча. Клуб должен быть более активным, чем пассивным, и с сильным менталитетом. Футболисты должны знать, как мы хотим играть», — цитирует Алонсо AS.



Напомним, бывший футболист «Ливерпуля», «Реала» и «Баварии» Хаби Алонсо был назначен на пост главного тренера леверкузенского «Байера». На этой должности он заменит швейцарского специалиста Херардо Сеоане, подписав контракт до лета 2024 года. В немецкой Бундеслиге клуб набрал после восьми игр пять очков и расположился на 18-м месте, в зоне вылета.