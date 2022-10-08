«Ливерпуль» летом мог подписать Биссума, хавбек выбрал «Тоттенхэм»
Поделиться
Полузащитник Ив Биссума в летнее трансферное окно мог стать игроком «Ливерпуля», однако сделка не состоялась, и футболист перешёл в «Тоттенхэм». Об этом сообщает The Athletic. Мерсисайдцы же арендовали хавбека «Ювентуса» Артура Мело.
26-летний Биссума обошёлся «Тоттенхэму» в € 29,2 млн (данные Transfermarkt). За новую команду полузащитник в восьми матчах чемпионата Англии и Лиги чемпионов не отметился результативными действиями. Соглашение между сторонами рассчитано до 2026 года.
В октябре 2015 года Биссума, родившийся в Кот-д'Ивуаре, дебютировал за сборную Мали. К настоящему времени Биссума в 22 матчах за команду забил два гола и отдал три результативные передачи.
Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты? Видеоролик:
Новость по теме«Ливерпуль» хочет подписать полузащитника «Бетиса»
Комментарии
- 8 октября 2022
-
17:50
-
17:38
-
17:30
-
17:25
-
17:21
-
17:19
-
17:18
-
17:14
-
16:55
-
16:44
-
16:43
-
16:23
-
16:16
-
16:00
-
15:58
-
15:55
-
15:17
-
15:12
-
15:04
-
15:00
-
14:39
-
14:29
-
14:15
-
13:56
-
13:53
-
13:38
-
13:30
-
13:28
-
13:07
-
12:47
-
12:45
-
12:40
-
12:36
-
12:36
-
12:12
Партнерский контент