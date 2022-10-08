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«Ливерпуль» летом мог подписать Биссума, хавбек выбрал «Тоттенхэм»

«Ливерпуль» летом мог подписать Биссума, хавбек выбрал «Тоттенхэм»
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Полузащитник Ив Биссума в летнее трансферное окно мог стать игроком «Ливерпуля», однако сделка не состоялась, и футболист перешёл в «Тоттенхэм». Об этом сообщает The Athletic. Мерсисайдцы же арендовали хавбека «Ювентуса» Артура Мело.

26-летний Биссума обошёлся «Тоттенхэму» в € 29,2 млн (данные Transfermarkt). За новую команду полузащитник в восьми матчах чемпионата Англии и Лиги чемпионов не отметился результативными действиями. Соглашение между сторонами рассчитано до 2026 года.

В октябре 2015 года Биссума, родившийся в Кот-д'Ивуаре, дебютировал за сборную Мали. К настоящему времени Биссума в 22 матчах за команду забил два гола и отдал три результативные передачи.

Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты? Видеоролик:

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