«Ливерпуль» хочет подписать полузащитника «Бетиса»

Полузащитник «Бетиса» Гвидо Родригес входит в сферу интересов «Ливерпуля» и «Эвертона». Об этом сообщает Fichajes. По сведениям источника, севильский клуб оценивает 28-летнего футболиста в € 30 млн.
Гвидо Родригес стал игроком «Бетиса» в январе 2020 года. В нынешнем сезоне аргентинец принял участие в девяти матчах чемпионата Испании и Лиги Европы, забив один мяч. Соглашение между сторонами истекает через два сезона.
В 2017-м Родригес дебютировал за сборную Аргентины, в составе которой принял участие в 25 матчах, забив гол и отдав результативную передачу. В прошлом году полузащитник выиграл с национальной командой Кубок Америки.
Видеообзор. «Сельта» — «Бетис». Испанская Примера 2022/2023. 7-й тур:
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