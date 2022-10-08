«Ливерпуль» готов предложить Гомеса и деньги за Милинковича-Савича

Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. Сербским футболистом интересуется «Ливерпуль», который готов предложить за него Джозефа Гомеса и денежную выплату. Об этом сообщает Calciomercato.it.

Ранее сообщалось, что в летнее трансферное окно 27-летнего футболиста активно рекламировали для продажи в клуб английской Премьер-лиги, но сделка не случилась. Сейчас Милинкович-Савич хочет воспользоваться чемпионатом мира, чтобы показать себя и уйти из «Лацио», за который он выступает с августа 2015 года.



В нынешнем сезоне сербский полузащитник принял участие в 11 матчах Серии А и Лиги Европы, отметившись четырьмя голами и пятью результативными передачами. Соглашение между сторонами истекает в 2024 году.