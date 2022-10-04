Милинкович-Савич может продолжить карьеру в других клубах Серии А
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Полузащитником «Лацио» Сергеем Милинковичем-Савичем интересуются другие топ-команды итальянского чемпионата. Об этом сообщает La Gazetta dello Sport.
По сведениям источника, в летнее трансферное окно 27-летнего футболиста активно рекламировали для продажи в клуб английской Премьер-лиги, но сделка не случилась. Сейчас Милинкович-Савич хочет воспользоваться чемпионатом мира, чтобы показать себя и уйти из «Лацио», за который он выступает с августа 2015 года.
В нынешнем сезоне сербский полузащитник принял участие в 10 матчах Серии А и Лиги Европы, отметившись четырьмя голами и пятью результативными передачами. Соглашение между сторонами истекает в 2024 году.
У каких футболистов самые огромные отступные? Видеоролик:
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