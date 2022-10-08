«Есть требования тренера, которые мы не выполняем». Шунин — о неудачной серии «Динамо»

Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин после матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:1) поделился мнением о неудачной серии бело-голубых.



«С чем связана неудачная серия? Играли неудачно. Есть определённые моменты — я не буду сейчас о них говорить. Есть требования тренера, которые мы не выполняем. Надо улучшать игру, и есть проблема на стандартах, из-за которой мы иногда получаем голы. Работаем над всем», — передаёт слова Шунина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.



«Динамо» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ после 12 матчей, заработав 17 баллов. В следующей встрече бело-голубые примут дома «Оренбург». Матч состоится в субботу, 15 октября. Стартовый свисток — в 19:30 по московскому времени.