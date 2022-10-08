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Джеррард может усилить атаку «Астон Виллы» форвардом «Лиона», им раньше интересовался «МЮ»

Джеррард может усилить атаку «Астон Виллы» форвардом «Лиона», им раньше интересовался «МЮ»
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Нападающий «Лиона» Мусса Дембеле в зимнее трансферное окно может вернуться в Англию. Французским футболистом интересуется «Астон Вилла», которая планирует усилить атакующую линию команды. Об этом сообщает Jeunes Footeux.

26-летний Дембеле — воспитанник «ПСЖ» и «Фулхэма». В «Лионе» Дембеле оказался в 2018 году, перейдя из «Селтика». За французскую команду нападающий в 151 матче забил 69 голов и отдал 18 результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в конце нынешнего сезона.

В летнее трансферное окно сообщалось, что Дембеле может заменить в «Манчестер Юнайтед» 37-летнего Криштиану Роналду.

«Астон Вилла» в восьми матчах АПЛ набрала восемь очков и занимает в турнирной таблице 14-е место.

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