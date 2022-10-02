«Лидс» и «Астон Вилла» разошлись миром в матче 9-го тура АПЛ

Сегодня, 2 октября, состоялся заключительный матч игрового дня 9-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Лидс Юнайтед» принимал «Астон Виллу». Встреча проходила на стадионе «Элланд Роуд». Стартовый свисток главного арбитра матча Стюарта Атвелла прозвучал в 18:30 мск.

Несмотря на то что «Лидс Юнайтед» был хозяином встречи, всеми нитями игры владели именно «львы». Подопечные Стивена Джеррарда за все 90 минут игрового времени сумели нанести по воротам соперника 19 ударов. «Лидс», в свою очередь, имел лишь шесть попыток взятия ворот. Малое количество голевых моментов у хозяев привело к тому, что на 49-й минуте встречи поле покинул их нападающий Луис Синистерра, получивший вторую жёлтую в матче. Однако бирмингемцы не смогли реализовать численное преимущество, и встреча закончилась ничьей — 0:0.

По итогам этой встречи «Лидс» оказался на 12-й строчке, у него в активе девять очков. Чуть ниже расположилась «Астон Вилла», которая с восемью очками поднимается на 14-е место.