Канчельскис: возвращение Сёмина в «Локомотив»? Хуже точно не будет

Бывший полузащитник сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о возможном возвращении в «Локомотив» Юрия Сёмина в качестве главного тренера.
«Возвращение Сёмина в «Локомотив»? Всё зависит от руководства клуба. Но хуже точно не будет», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Сегодня, 8 октября, руководство «Локомотива» приняло решение об увольнении спортивного директора Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра. Красно-зелёные уступили в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» со счётом 0:4. «Локо» занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав девять очков.
Напомним, 75-летний Сёмин возглавлял клуб четырежды: с 1986-го по 1990-й, с 1992-го по 2005-й, с 2009-го по 2010-й, а также с 2016 по 2020 год.
- 8 октября 2022
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