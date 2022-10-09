Баринов: беру ответственность за большую часть поражений на себя — как капитан «Локо»
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Полузащитник и капитан московского «Локомотива» Дмитрий Баринов прокомментировал разгромное поражение в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (0:4).
«Я хочу извиниться перед болельщиками. Беру ответственность за большую часть поражений команды на себя — как капитан команды. Сейчас нужно работать ещё усерднее, чтобы выйти из ситуации, в которой мы оказались. Надеюсь, получится её выправить», — приводит слова Баринова ТАСС.
Напомним, после прошедшей встречи руководство «Локомотива» отправило в отставку спортивного директора Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра. Красно-зелёные занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ после 12 туров. В следующем матче «Локо» сыграет в гостях с «Торпедо».
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