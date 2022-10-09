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Болельщица эмоционально отреагировала на гол. Видео стало вирусным

Болельщица эмоционально отреагировала на гол. Видео стало вирусным
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Вчера, 8 октября, состоялась ключевая встреча корейской К-лиги, в которой «Ульсан» принимал «Чонбук Моторс». Хозяева вырвали победу, забив на 97-й и 100-й минуте, чем вызвали бурную реакцию болельщиков на стадионе, а одна девушка даже не смогла сдержать слёз от радости.

Реакция болельщиков на гол в концовке матча:

Это победа позволила «Ульсану» закрепиться на первой строчке чемпионата. Теперь команде достаточно набрать одно очко за три последующие встречи, благодаря чему они станут чемпионами и прервут гегемонию «Чонбук Моторс», который брал этот трофей последние четыре года. Стоит отметить, что последние три сезона «Ульсан» был единственным прямым конкурентом для «Чонбук Моторс», который каждый раз уступал в упорной борьбе своему сопернику.

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