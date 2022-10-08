Эксперт по турецкому футболу: не исключаю, что Дзюба вернётся в Россию

Эксперт по турецкому футболу Эльвин Керимов ответил на вопрос о будущем нападающего «Адана Демирспор» Артёма Дзюбы в чемпионате Турции.
«У Дзюбы контракт «1+1». Если покажет себя хорошо, то продлят ещё на год. Почему-то я уверен, что это не последний его клуб. Если у него сложится в «Адане» и он поиграет там три или четыре года, то последний. Если не сложится, то Артём наверняка пойдёт дальше играть, потому что он не насытился. Он очень любит футбол, игру, себя в игре. Не исключаю, что он вернётся в Россию. Конечно, на другой контракт, если не получится в «Адане». Ему ещё хочется поиграть, а у него есть ресурсы и возраст ещё не критический», — сказал Керимов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.
Интервью с Эльвином Керимовым читайте на «Чемпионате».
- 8 октября 2022
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