Стало известно, какую зарплату «Интер Майами» готов платить Криштиану Роналду

Португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может продолжить карьеру в «Интер Майами», сообщает Daily Star.

По данным источника, клуб, который принадлежит Дэвиду Бекхэму, готов предложить португальцу заработную плату в размере € 34 млн за один сезон.

Ранее сообщалось, что Роналду намерен покинуть «Манчестер Юнайтед». При этом сообщалось, что европейские клубы не проявляют интерес к португальцу. В связи с этим Роналду может начать рассматривать предложения от клубов с других континентов. Отмечалось, что Бекхэм уже обсуждал с Роналду переход в «Интер Майами»

В нынешнем сезоне Роналду принял участие в 9 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 1 гол. Контракт игрока с клубом рассчитан до 2023 года.