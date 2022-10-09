Стало известно, какую зарплату «Интер Майами» готов платить Криштиану Роналду
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Португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может продолжить карьеру в «Интер Майами», сообщает Daily Star.
По данным источника, клуб, который принадлежит Дэвиду Бекхэму, готов предложить португальцу заработную плату в размере € 34 млн за один сезон.
Ранее сообщалось, что Роналду намерен покинуть «Манчестер Юнайтед». При этом сообщалось, что европейские клубы не проявляют интерес к португальцу. В связи с этим Роналду может начать рассматривать предложения от клубов с других континентов. Отмечалось, что Бекхэм уже обсуждал с Роналду переход в «Интер Майами»
В нынешнем сезоне Роналду принял участие в 9 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 1 гол. Контракт игрока с клубом рассчитан до 2023 года.
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