Полузащитник «Факела»: ничья с «Зенитом» для нас как победа
Поделиться
Футболист воронежского «Факела» Ираклий Квеквескири прокомментировал ничейный матч Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».
«Это самый сильный соперник из тех, с кем мы играли. Понятно, это чемпион страны. С такими высокоуровневыми легионерами, которыми обладает «Зенит», честно говоря, очень тяжело. Для нас ничья — это как победа, если можно так сказать, но мы очень рады, что отобрали два очка у действующих чемпионов.
Честно, недоволен положением дел в таблице. Мы недобрали очков именно дома. Особенно мы должны были побеждать матче против «Торпедо», — приводит слова Квеквескири „Матч ТВ“.
Напомним, вчера, 8 октября, «Факел» на своём поле принимал «Зенит» Встреча прошла в рамках 12 тура российского чемпионата и завершилась ничьей, 1 — 1.
Комментарии
- 9 октября 2022
-
07:27
-
07:19
-
07:09
-
06:59
-
06:52
-
06:46
-
06:39
-
06:33
-
05:40
-
05:18
-
05:03
-
04:53
-
04:52
-
04:02
-
03:57
-
03:48
-
02:59
-
02:57
-
02:43
-
02:32
-
02:29
-
02:18
-
02:11
-
01:51
-
01:33
-
01:24
-
01:21
-
01:01
-
00:53
-
00:43
-
00:32
-
00:24
-
00:19
-
00:10
-
00:00
Партнерский контент