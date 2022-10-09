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Полузащитник «Факела»: ничья с «Зенитом» для нас как победа

Полузащитник «Факела»: ничья с «Зенитом» для нас как победа
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Футболист воронежского «Факела» Ираклий Квеквескири прокомментировал ничейный матч Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».

«Это самый сильный соперник из тех, с кем мы играли. Понятно, это чемпион страны. С такими высокоуровневыми легионерами, которыми обладает «Зенит», честно говоря, очень тяжело. Для нас ничья — это как победа, если можно так сказать, но мы очень рады, что отобрали два очка у действующих чемпионов.

Честно, недоволен положением дел в таблице. Мы недобрали очков именно дома. Особенно мы должны были побеждать матче против «Торпедо», — приводит слова Квеквескири „Матч ТВ“.

Напомним, вчера, 8 октября, «Факел» на своём поле принимал «Зенит» Встреча прошла в рамках 12 тура российского чемпионата и завершилась ничьей, 1 — 1.

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