Полузащитник «Факела»: ничья с «Зенитом» для нас как победа

Футболист воронежского «Факела» Ираклий Квеквескири прокомментировал ничейный матч Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».

«Это самый сильный соперник из тех, с кем мы играли. Понятно, это чемпион страны. С такими высокоуровневыми легионерами, которыми обладает «Зенит», честно говоря, очень тяжело. Для нас ничья — это как победа, если можно так сказать, но мы очень рады, что отобрали два очка у действующих чемпионов.



Честно, недоволен положением дел в таблице. Мы недобрали очков именно дома. Особенно мы должны были побеждать матче против «Торпедо», — приводит слова Квеквескири „Матч ТВ“.

Напомним, вчера, 8 октября, «Факел» на своём поле принимал «Зенит» Встреча прошла в рамках 12 тура российского чемпионата и завершилась ничьей, 1 — 1.