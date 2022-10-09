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Газзаев — о «Локомотиве»: давно надо было заканчивать с этим иностранным легионом

Газзаев — о «Локомотиве»: давно надо было заканчивать с этим иностранным легионом
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Бывший наставник сборной России Валерий Газзаев прокомментировал увольнение Томаса Цорна с должности спортивного директора «Локомотива», а также отставку главного тренера железнодорожников Йозефа Циннбауэра.

«Давно надо было заканчивать с этим иностранным легионом», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, вчера, 8 октября, «Локомотив» проиграл «Сочи» со счётом 0:4 в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги. Это стало для московской команды пятым поражением подряд в чемпионате. В этих встречах клуб забил три гола и пропустил 13 мячей в свои ворота.

В следующем туре чемпионата России «Локомотив» сыграет с московским «Торпедо». Встреча состоится в субботу, 15 октября.

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