Миранчук — в стартовом составе «Торино» на матч Серии А с «Эмполи»
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«Торино» объявил стартовый состав на матч 9-го тура итальянской Серии А с «Эмполи». Российский полузащитник Алексей Миранчук выйдет на поле с первых минут. Также в стартовом составе выйдет экс-игрок ЦСКА Никола Влашич.
«Торино»: Милинкович-Савич, Схюрс, Санабрия, Лукич, Родригес, Влашич, Лацаро, Джиджи, Аина, Миранчук, Линетты.
Матч 9-го тура итальянской Серии А «Торино» — «Эмполи» состоится сегодня, 9 октября, на стадионе «Олимпико ди Торино» в Турине. Начало встречи — в 13:30 мск.
«Торино» в восьми матчах набрал 10 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Италии сезона-2022/2023. «Эмполи» (7) — на 14-м месте. Лидером соревнований является «Наполи» (20). Действующий чемпион Италии — «Милан».
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