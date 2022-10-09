Соболев прокомментировал своё празднование гола с ударом по воображаемому монитору VAR

Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался по поводу своего празднования гола в матче 12-го тура РПЛ с «Крыльями Советов». Напомним, форвард разбил головой воображаемый монитор VAR.

«Моё празднование? Да, я прочертил в воздухе монитор VAR и головой его разбил. Просто два гола, считай, не засчитали нам. Вот такая радость», — сказал Соболев в эфире телеканала «Матч Премьер».

Напомним, в матче с «Крыльями Советов» судья Казарцев не засчитал два гола «Спартака» по причине офсайда. В одном из эпизодов он прибегнул к просмотру VAR. Сам Соболев в игре с самарцами оформил дубль.



«Спартак» набрал 25 очков за 12 туров и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Крылья Советов» (11) — на 11-м месте в таблице. Лидирует в Премьер-Лиге санкт-петербургский «Зенит» (30 очков).