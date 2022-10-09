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Наиль Умяров: Соболев или Холанд? Соболев

Наиль Умяров: Соболев или Холанд? Соболев
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Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров сравнил своего одноклубника Александра Соболева с нападающим «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом.

«Надеюсь, Соболев обгонит Холанда по серии. Соболев или Холанд? Соболев», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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