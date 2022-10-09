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Защитник «Торпедо» Кутепов рассказал о травме, полученной в матче с «Пари НН»

Защитник «Торпедо» Кутепов рассказал о травме, полученной в матче с «Пари НН»
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Защитник «Торпедо» Илья Кутепов рассказал, что получил растяжение в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари НН» (0:0).

«Растяжение получил, но не думаю, что очень сильное. Завтра сделаю обследование — пойму сроки восстановления», — сказал Кутепов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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