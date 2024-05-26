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Фёдор Чалов дал оценку сезону ЦСКА

Фёдор Чалов дал оценку сезону ЦСКА
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Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов рассказал, как оценивает сезон-2023/2024 для себя и армейцев.

«Сложно сейчас трезво оценивать. Понятно, что мы хотим всегда быть в первой тройке, только побеждать. Неудовлетворительно», — сказал Чалов в эфире трансляции премии РПЛ.

По итогам прошедшего сезона в чемпионате России московский ЦСКА набрал 48 очков и занял шестое место в турнирной таблице. В Кубке страны армейцы вылетели на стадии финала Пути РПЛ.

Напомним, в прошедшем сезоне Чалов принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых отметился 16 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до июня 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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