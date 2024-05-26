Бывший президент «Интера» похвалил Индзаги за победу в Серии А

Бывший президент «Интера» Массимо Моратти высоко оценил работу тренера миланской команды Симоне Индзаги, под руководством которого нерадзурри заняли первое место в Серии А сезона-2023/2024.

«У него есть качества, присущие только ему. У него есть терпение, внимание, интеллект, необходимая доля дотошности и способность совершенствоваться.

Выиграть титул очень важно. Побед на классе не бывает, всегда нужно прилагать усилия и быть ответственным, потому что достаточно мгновения, чтобы потерять то, что ты построил», — приводит слова Моратти Football Italia.

Миланский «Интер» досрочно стал чемпионом Италии в сезоне-2023/2024. Это чемпионство стало 20-м в истории чёрно-синих. «Нерадзурри» получат вторую звезду над эмблемой клуба.