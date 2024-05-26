Павел Погребняк: «Урал» обыграет «Акрон» и начнёт следующий сезон в РПЛ

Бывший футболист «Урала» Павел Погребняк выразил надежду, что екатеринбургской команде по итогам стыковых матчах с «Акроном» за право сохранить прописку в Российской Премьер-Лиге удастся остаться в турнире на следующий сезон.

«Не знаю, почему «Урал» оказался так низко в таблице. Не так пристально следил за этой командой. Но задачу остаться в РПЛ они выполнят. В стыковых матчах «Урал» будет играть с «Акроном», и я думаю, что выиграет и начнёт новый сезон в Премьер-Лиге», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, первый матч между командами состоится 29 мая (17:00 мск) и пройдёт на домашнем стадионе «Урала». Ответная игра пройдёт 1 июня. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:00 мск.