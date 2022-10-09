Бабурин рассказал об изменениях в «Торпедо» после прихода нового главного тренера

Вратарь «Торпедо» Егор Бабурин назвал изменения в работе команды после назначения главным тренером Николая Савичева.



«Самая главная вещь, которую поменял Савичев? Одну вещь не назову. Более правильный подход: в организации, требованиях и тренировочном процессе. В том числе стало понятнее, что хочет видеть тренерский штаб», — передаёт слова Бабурина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.