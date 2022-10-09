Массимо Каррера: «Спартак» может бороться за победу в РПЛ

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера считает, что победа над «Крыльями Советов» (5:2) в 12-м туре Российской Премьер-Лиги доказывает, что красно-белые — претендент на победу в турнире.



«Победа над «Крыльями» доказывает, что «Спартак» может бороться за победу в РПЛ», — сказал Каррера в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.