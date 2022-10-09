Егор Пруцев дебютировал за «Црвену Звезду» в матче чемпионата Сербии

Российский полузащитник Егор Пруцев впервые сыграл за белградскую «Црвену Звезду». Событие случилось в матче 14-го тура чемпионата Сербии со «Спартаком» из Суботицы, когда хавбек после перерыва заменил защитника Гелора Канга. Матч закончился разгромной победой «Црвены Звезды» со счётом 3:0. Стоит отметить, что футболист впервые оказался в заявке своего клуба.

Напомним, Пруцев перешёл в белградскую команду 11 августа этого года. Футболист подписал контракт, который будет действовать до лета 2026 года. Как сообщал журналист Иван Карпов, сербский клуб заплатил за россиянина около € 1 млн.

Егор является младшим братом хавбека Данила Пруцева, выступающего за московский «Спартак». На счету Егора один матч в РПЛ за «Сочи». Также он играл за ивановский «Текстильщик» и нижнекамский «Нефтехимик» в ФНЛ (ныне – Первая лига).

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