Разгромное поражение «Ференцвароша» Черчесова — в видеообзоре матча с «Црвеной Звездой»

Вчера, 6 октября, прошёл матч 3-го тура Лиги Европы между сербской «Црвеной Звездой» и венгерским «Ференцварошем», который тренирует российский специалист Станислав Черчесов. Команды играли на стадионе «Райко Митич» в Белграде. Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.
На 27-й минуте Гелор Канга реализовал пенальти, спустя семь минут Стефан Митрович после паса Александара Пешича укрепил преимущество «Звезды». Во втором тайме голы на свой счёт в составе «Црвены» записали Александар Катаи на 50-й минуте, а также Гелор Канга на 60-й минуте.
Единственный гол в составе «Ференцвароша» на 71-й минуте забил Кристоффер Закариассен.
«Ференцварош» занимает первое место в группе H, набрав шесть очков после трёх матчей. «Црвена Звезда» — на четвёртой строчке, заработав три балла.
- 7 октября 2022
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