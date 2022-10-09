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Баженов: моя фантазия спокойно представляет Малкома и Клаудиньо в сборной России

Баженов: моя фантазия спокойно представляет Малкома и Клаудиньо в сборной России
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Бывший российский футболист Никита Баженов высказался о возможной натурализации бразильских футболистов «Зенита» — Малкома и Клаудиньо.

«Я уже всё могу представить. Моя фантазия спокойно представляет Малкома и Клаудиньо в сборной России. Если по закону всё правильно, то почему нет? У нас же были в сборной Гильерме и Марио Фернандес. Если всё по закону, то пусть играют.

Есть мнение, что в сборной России должны играть только россияне. Оно имеет место быть с того момента, как к нам приехали иностранцы. Надо уважать это мнение — понимаю позицию людей. Но есть и другая сторона: любой человек может взять гражданство любой страны, если у него есть возможность играть за эту страну. Вечный спор будет.

Что касается моего мнения, то я хочу, чтобы в сборной России играли только русские. Однако я не против закона о натурализованных иностранцах, чтобы это было спортивной составляющей», — сказал Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Самый важный игрок «Зенита» — не Малком или Клаудиньо. Команду балансирует другой легионер Самый важный игрок «Зенита» — не Малком или Клаудиньо. Команду балансирует другой легионер
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