Баженов: моя фантазия спокойно представляет Малкома и Клаудиньо в сборной России

Бывший российский футболист Никита Баженов высказался о возможной натурализации бразильских футболистов «Зенита» — Малкома и Клаудиньо.
«Я уже всё могу представить. Моя фантазия спокойно представляет Малкома и Клаудиньо в сборной России. Если по закону всё правильно, то почему нет? У нас же были в сборной Гильерме и Марио Фернандес. Если всё по закону, то пусть играют.
Есть мнение, что в сборной России должны играть только россияне. Оно имеет место быть с того момента, как к нам приехали иностранцы. Надо уважать это мнение — понимаю позицию людей. Но есть и другая сторона: любой человек может взять гражданство любой страны, если у него есть возможность играть за эту страну. Вечный спор будет.
Что касается моего мнения, то я хочу, чтобы в сборной России играли только русские. Однако я не против закона о натурализованных иностранцах, чтобы это было спортивной составляющей», — сказал Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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