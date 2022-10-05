Самый важный игрок «Зенита» — не Малком или Клаудиньо. Команду балансирует другой легионер

В нынешнем сезоне «Зенит» проиграл всего дважды – «Крыльям Советов» и «Спартаку» в Кубке России. Оба этих матча объединяет тот факт, что на поле у сине-бело-голубых отсутствовал Вильмар Барриос. В Самару он не полетел, так как получил отдых, а в Москву из-за выступления за сборную Колумбии. Петербургская команда пропустила от «Крыльев Советов» и «Спартака» пять мячей: больше, чем за 11 туров чемпионата (в РПЛ всего четыре пропущенных). И это при том, что бразильский голкипер «Зенита» Иван Куарежма был едва ли не лучшим в составе чемпионов России!

Несколько месяцев назад нападающий «Ростова» и экс-зенитовец Дмитрий Полоз отметился любопытным высказыванием:

«На игру «Зенита» очень сильно влияет центральная ось. Очень сильный Барриос в команде. Если оттуда убрать Барриоса – команда развалится капитально. Клаудиньо? Он больше в атаку такой. Барриос прямо ведёт игру. Опять же, вот были Ракицкий и Ловрен. Они двое – прям супер. «Зенит» мог бежать в атаку и не возвращаться назад. Человек пять точно. Потому что они понимали, что четырёх защитников и Барриоса очень тяжело вскрыть».

Деян Ловрен, кстати, тоже не сыграл ни в Самаре, ни со «Спартаком». Но назвать хорвата ключевым игроком сегодняшнего «Зенита» не смогли бы, наверное, даже тренеры петербургской команды. Несмотря на его статус капитана. Сергей Семак хорошо умеет управлять коллективом и поступает разумно: он даёт повязку Ловрену, чтобы тот чувствовал доверие и ответственность за команду. Посади такого опытного, титулованного футболиста на скамейку – сразу потеряешь игрока. Будучи запасным, финалист ЧМ-2018 и экс-защитник «Ливерпуля» мог бы окончательно лишиться мотивации. Да ещё и атмосферу негативную создавать. Поэтому иногда приходится закрывать глаза на такие ошибки Ловрена, за которые, возможно, «влетело» бы менее статусному игроку, а Деян, в свою очередь, отблагодарил тренера спасительным голом в ворота «Спартака» в 8-м туре РПЛ.

Тем не менее сегодняшний Ловрен – не гарантия надёжности. Вот и в игре «Зенита» с «Ростовом» (3:1) из-под него забил Николай Комличенко. С Барриосом совсем другая история. В целом сине-бело-голубые защищались против ростовчан намного лучше, чем против «Спартака» — и командно, и за счёт присутствия в опорной зоне колумбийца. Хотя в «дерби двух столиц» состав «Зенита» был близок к оптимальному, в отличие от кубковой встречи в Самаре.

С точки зрения игры без мяча один в один, Барриос вообще лучший в РПЛ – тут двух мнений быть не может.

Зелимхан Бакаев после перехода в «Зенит» рассказывал, что не любил играть против Вильмара. Вспомнил, как колумбиец «съел» его в одном из матчей за «Спартак»: ни убежать, ни обыграть не давал. Да и бывший главный трюкач РПЛ Хвича Кварацхелия страдал, попадая под Барриоса. Когда Семак специально двигал колумбийца правее в матчах с «Рубином» под грузинского вингера, эффективность дриблинга Кварацхелии резко снижалась.

Через несколько месяцев после перехода Барриоса в «Зенит» мы беседовали с колумбийцем, и Вильмар, узнав, что его называют «бульдогом», довольно улыбнулся. Закивал головой, дескать, да-да, это именно я. Такое сравнение для игрока его амплуа – приятный комплимент, а не что-то обидное. Но Барриос не просто вырывает мяч с мясом у своих оппонентов. Ещё важнее, что он балансирует игру «Зенита», закрывает дыры, которые образуются, когда кто-то из креативных бразильцев сине-бело-голубых не доигрывает без мяча. Тут с Полозом невозможно не согласиться.

Вильмар Барриос Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Хотя фраза «развалится капитально» – это, пожалуй, перебор. За 131 матч при Семаке в РПЛ «Зенит» набирал в среднем 2,25 очка. Барриос за всё время выступлений за петербургскую команду пропустил по разным причинам 14 матчей чемпионата. В них сине-бело-голубые брали 2,28 очка. То есть хуже не стало. Может быть, потеря колумбийца сказалась бы на более длинном отрезке. Без Вильмара «Зенит» проиграл «Локомотиву» в Суперкубке в 2019-м, пропустив три мяча (2:3).

Барриос лидирует среди опорников РПЛ по проценту выигранных единоборств (69% по данным InStat), он один из лучших в лиге по количеству подборов (96), перехватов (65) и отборов мяча (39), а также технико-тактических действий (1017) и успешных ТТД (87%). Бывает, цифры врут – к футбольной статистике нужно относиться скептически и всегда учитывать контекст – но в случае с Барриосом всё настолько очевидно, что и сомневаться не в чем. Остаётся только радоваться присутствию топ-игрока в нашей лиге. Кстати, по версии Transfermarkt, Барриос – второй по цене в «Зените» (€ 20 млн) после Малкома.

Когда говорят о самом важном игроке чемпионов России, многие называет Клаудиньо или Малкома, некоторые Вендела. Однако для командного механизма ключевая фигура – именно Барриос. Чтобы бразильцы творили и «делали разницу», кто-то должен снимать с их плеч дополнительный груз. Пусть Барриос не так хорош на мяче, что создаёт проблемы сине-бело-голубым при выходе из обороны в матчах еврокубков. В РПЛ его уровня хватает, чтобы быть королём, тем более за последние годы в «Зените» колумбиец точно прибавил в игре в пас.