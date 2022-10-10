Хосеп Гвардиола: «Арсенал» лучше начал сезон, чем мы

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал выступление своей команды на старте сезона в чемпионате Англии и Лиге чемпионов УЕФА.
«С каждым годом мы были немного лучше в некоторых аспектах, но это всего лишь девять игр сезона. Важно то, что в АПЛ и Лиге чемпионов в этот период мы находимся в наилучшем положении. У нас осталась одна победа для выхода в плей-офф ЛЧ.
А в АПЛ всё в разгаре. Мы не можем забыть одну вещь, дамы и господа, есть одна команда, которая была лучше нас. Это реальность. На самом деле «Арсенал» лучше начал сезон, чем мы. Мы не возглавляем таблицу», — приводит слова Гвардиолы Goal.com.
Напомним, после девяти туров АПЛ «Сити» находится на втором месте турнирной таблицы на одно очко отставая от «Арсенала».
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