«В футболе может произойти всякое». Иньеста – о возможном возвращении Месси в «Барселону»

Легенда «Барселоны» Андрес Иньеста высказался о возможном возвращении в стан каталонцев нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси, а также поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором сине-гранатовые встретятся с «Интером».



«В долгосрочной перспективе сделка выглядит очень сложной, но в футболе может произойти всякое.



Что касается матча с «Интером», то для «Барселоны» жизненно важно набрать три очка, чтобы остаться в турнире. У миланцев отличная команда, каталонцам будет непросто. Ожидаю, что «Барселона» заберёт инициативу, а «Интер» будет ждать своих моментов, ведь теоретически их устроит и ничья. Делая ошибку в Лиге чемпионов, вы платите за неё. У «Барселоны» есть отличный шанс вернуться в игру, надеюсь, они добьются успеха», — приводит слова Иньесты Marca.



«Барселона» примет «Интер» в среду, 12 октября. Начало встречи – в 22:00 мск. В активе каталонцев после трёх матчей 3 очка, у итальянцев – 6. Лидирует в группе «Бавария», немцы одержали три победы.

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