«В футболе может произойти всякое». Иньеста – о возможном возвращении Месси в «Барселону»

Легенда «Барселоны» Андрес Иньеста высказался о возможном возвращении в стан каталонцев нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси, а также поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором сине-гранатовые встретятся с «Интером».
«В долгосрочной перспективе сделка выглядит очень сложной, но в футболе может произойти всякое.
Что касается матча с «Интером», то для «Барселоны» жизненно важно набрать три очка, чтобы остаться в турнире. У миланцев отличная команда, каталонцам будет непросто. Ожидаю, что «Барселона» заберёт инициативу, а «Интер» будет ждать своих моментов, ведь теоретически их устроит и ничья. Делая ошибку в Лиге чемпионов, вы платите за неё. У «Барселоны» есть отличный шанс вернуться в игру, надеюсь, они добьются успеха», — приводит слова Иньесты Marca.
«Барселона» примет «Интер» в среду, 12 октября. Начало встречи – в 22:00 мск. В активе каталонцев после трёх матчей 3 очка, у итальянцев – 6. Лидирует в группе «Бавария», немцы одержали три победы.
Как Месси тратит деньги на помощь людям?
- 10 октября 2022
-
18:35
-
18:34
-
18:23
-
18:16
-
18:05
-
18:01
-
17:59
-
17:50
-
17:45
-
17:25
-
17:25
-
17:25
-
17:18
-
17:00
-
16:57
-
16:50
-
16:24
-
16:15
-
16:07
-
16:01
-
15:59
-
15:52
-
15:41
-
15:38
-
15:22
-
15:20
-
14:55
-
14:52
-
14:45
-
14:34
-
14:29
-
14:20
-
14:11
-
14:00
-
13:53