«Каждая неделя важна для нашей команды». Галтье — о календаре «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье рассказал о загруженном календаре парижской команды, при котором приходится распределять силы между французским чемпионатом и Лигой чемпионов.
«Каждая неделя важна для нашей команды. Это двойное противостояние с «Бенфикой», матч с «Ниццей» после международного перерыва, долгожданная игра с «Марселем» в это воскресенье… Сейчас у нас серьёзная неделя с точки зрения ставок и вывесок, но следующая неделя также будет очень важной, как и следующая за ней. Поэтому мы учитываем состояние формы наших игроков, зная, что некоторые в скором времени вернутся в общую группу», — цитирует Галтье официальный сайт клуба.
Матч «ПСЖ» и «Бенфики» состоится завтра, 11 октября, и начнётся в 22:00 мск. Встречу с «Марселем» парижский клуб проведёт в воскресенье, 16 октября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 мск.
Фанаты «Марселя» сорвали флаг ЛГБТ на стадионе «Тоттенхэма»:
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