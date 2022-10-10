Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Каждая неделя важна для нашей команды». Галтье — о календаре «ПСЖ»

«Каждая неделя важна для нашей команды». Галтье — о календаре «ПСЖ»
Комментарии

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье рассказал о загруженном календаре парижской команды, при котором приходится распределять силы между французским чемпионатом и Лигой чемпионов.

«Каждая неделя важна для нашей команды. Это двойное противостояние с «Бенфикой», матч с «Ниццей» после международного перерыва, долгожданная игра с «Марселем» в это воскресенье… Сейчас у нас серьёзная неделя с точки зрения ставок и вывесок, но следующая неделя также будет очень важной, как и следующая за ней. Поэтому мы учитываем состояние формы наших игроков, зная, что некоторые в скором времени вернутся в общую группу», — цитирует Галтье официальный сайт клуба.

Матч «ПСЖ» и «Бенфики» состоится завтра, 11 октября, и начнётся в 22:00 мск. Встречу с «Марселем» парижский клуб проведёт в воскресенье, 16 октября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 мск.

Фанаты «Марселя» сорвали флаг ЛГБТ на стадионе «Тоттенхэма»:

Новость по теме
Галтье — о влиянии на «ПСЖ» связки Неймара и Мбаппе: у нас должно быть разнообразие в игре
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022