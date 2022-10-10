И. Федотов: боковой судья матча ЦСКА — «Динамо» грубо ошибся. Думаю, он не скоро вернётся

Российский арбитр Игорь Федотов поделился мнением о работе судей в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 ЦСКА — «Динамо» (1:1).

«Не думал, что это будет центральный матч тура в плане судейства, но он получился именно таким. На 43-й минуте помощник Левникова грубо ошибся. Он зафиксировал офсайд у Чалова, хотя момент мог привести к выходу один на один. Думаю, этот помощник не скоро вернётся к работе.



На 54-й минуте Сазонов боролся с игроком ЦСКА, пытался сыграть в мяч и в итоге коснулся его. Левников правильно решил продолжить игру и сохранил уровень допустимых единоборств», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

ЦСКА набрал 24 очка в 12 матчах и занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» (17) — на девятом месте.